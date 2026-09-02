SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren StarragTornos-Anteile an diesem Tag 50.35 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die StarragTornos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.610 StarragTornos-Aktien. Die gehaltenen StarragTornos-Anteile wären am 01.09.2026 6’752.73 CHF wert, da der Schlussstand 34.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.47 Prozent verringert.

StarragTornos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 185.65 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch