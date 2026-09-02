StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable StarragTornos-Investition?
|
02.09.2026 10:02:14
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren StarragTornos-Anteile an diesem Tag 50.35 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die StarragTornos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.610 StarragTornos-Aktien. Die gehaltenen StarragTornos-Anteile wären am 01.09.2026 6’752.73 CHF wert, da der Schlussstand 34.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.47 Prozent verringert.
StarragTornos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 185.65 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu StarragTornos Holding
|
10:02
|SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI mittags schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SIX-Handel SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StarragTornos von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu StarragTornos Holding
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.