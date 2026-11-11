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|Lukrativer StarragTornos-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen StarragTornos-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem StarragTornos-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 48.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.083 StarragTornos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des StarragTornos-Papiers auf 35.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26.04 Prozent vermindert.
Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 189.26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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StarragTornos am 11.11.2026
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