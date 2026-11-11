SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem StarragTornos-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 48.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.083 StarragTornos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des StarragTornos-Papiers auf 35.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26.04 Prozent vermindert.

Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 189.26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch