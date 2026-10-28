SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 10 Jahren gekostet

StarragTornos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 54.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.484 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 641.40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34.70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35.86 Prozent abgenommen.

Der StarragTornos-Wert an der Börse wurde auf 188.76 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch