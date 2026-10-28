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|Lukrativer StarragTornos-Einstieg?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien verlieren können.
StarragTornos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 54.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.484 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 641.40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34.70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35.86 Prozent abgenommen.
Der StarragTornos-Wert an der Börse wurde auf 188.76 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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StarragTornos am 28.10.2026
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