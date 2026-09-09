SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 31.80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.145 StarragTornos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.32 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 08.09.2026 auf 35.40 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 111.32 CHF entspricht einer Performance von +11.32 Prozent.

Alle StarragTornos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch