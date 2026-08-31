Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Stadler Rail-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39.68 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Stadler Rail-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.520 Stadler Rail-Aktien. Die gehaltenen Stadler Rail-Aktien wären am 28.08.2026 76.31 CHF wert, da der Schlussstand 30.28 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23.69 Prozent abgenommen.
Am Markt war Stadler Rail jüngst 3.03 Mrd. CHF wert. Am 12.04.2019 wurden Stadler Rail-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Stadler Rail-Papiers lag damals bei 42.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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