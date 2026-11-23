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|Lohnender Stadler Rail-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Stadler Rail-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Stadler Rail-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Stadler Rail-Anteile bei 40.62 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Stadler Rail-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.462 Stadler Rail-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 30.12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.15 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 25.85 Prozent.
Stadler Rail markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.01 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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