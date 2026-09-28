Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Stadler Rail-Aktien gewesen.
Stadler Rail-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38.54 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 25.947 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 776.86 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 25.09.2026 auf 29.94 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22.31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Stadler Rail eine Marktkapitalisierung von 2.99 Mrd. CHF. Der Stadler Rail-Börsengang fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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