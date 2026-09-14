Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien verdienen können.
Am 14.09.2025 wurden Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 21.16 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 472.590 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’931.95 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 11.09.2026 auf 29.48 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39.32 Prozent.
Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2.95 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Stadler Rail-Papiers auf 42.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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