Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Sonova-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Sonova-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 340.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.940 Sonova-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 255.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 750.96 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 24.90 Prozent.
Insgesamt war Sonova zuletzt 14.98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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