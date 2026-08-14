SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Sonova-Anteile letztlich bei 360.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sonova-Aktie investiert, befänden sich nun 27.778 Sonova-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’622.22 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Anteils am 13.08.2026 auf 238.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33.78 Prozent.

Sonova wurde am Markt mit 14.26 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch