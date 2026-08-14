Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Sonova-Anlage?
|
14.08.2026 10:02:28
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sonova gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Sonova-Anteile letztlich bei 360.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sonova-Aktie investiert, befänden sich nun 27.778 Sonova-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’622.22 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Anteils am 13.08.2026 auf 238.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33.78 Prozent.
Sonova wurde am Markt mit 14.26 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
12:29
|Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.