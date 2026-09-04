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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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Lukrativer Sonova-Einstieg? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 3 Jahren verdient

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Sonova eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Sonova
235.25 CHF -0.14%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Sonova-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 232.90 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 42.937 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’150.28 CHF, da sich der Wert einer Sonova-Aktie am 03.09.2026 auf 236.40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 1.50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 14.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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