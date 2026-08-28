SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen

Das Sonova-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sonova-Aktie an diesem Tag bei 231.10 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.327 Sonova-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’024.66 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 27.08.2026 auf 236.80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 14.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch