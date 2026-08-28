Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Sonova eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Sonova-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sonova-Aktie an diesem Tag bei 231.10 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.327 Sonova-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’024.66 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 27.08.2026 auf 236.80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.47 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 14.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
28.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SLI aktuell: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)