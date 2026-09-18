SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 18.09.2016 wurde das Sonova-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 134.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Sonova-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.429 Sonova-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 235.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’745.88 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 74.59 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Sonova betrug jüngst 13.82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch