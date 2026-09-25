Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sonova gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sonova-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Sonova-Papier bei 221.40 CHF. Bei einem Sonova-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45.167 Sonova-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 239.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’831.07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.31 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Sonova zuletzt 14.38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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