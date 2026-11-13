SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 128.34 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 0.779 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 278.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216.60 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116.60 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 16.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch