SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17.92 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 558.036 SoftwareONE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 9.37 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’228.79 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.71 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 2.01 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag des SoftwareONE-Papiers an der Börse SWX statt. Ein SoftwareONE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch