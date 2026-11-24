Am 24.11.2025 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SoftwareONE-Anteile bei 8.89 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’124.859 SoftwareONE-Papiere. Die gehaltenen SoftwareONE-Aktien wären am 23.11.2026 9’437.57 CHF wert, da der Schlussstand 8.39 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5.62 Prozent eingebüsst.

Am Markt war SoftwareONE jüngst 1.79 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag des SoftwareONE-Papiers an der Börse SWX statt. Die SoftwareONE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch