SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.10 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investierten, hätten nun 4.329 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 38.92 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 17.08.2026 auf 8.99 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 61.08 Prozent verkleinert.

Am Markt war SoftwareONE jüngst 1.96 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch