SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SoftwareONE-Anlage
|
18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SoftwareONE-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.10 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investierten, hätten nun 4.329 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 38.92 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 17.08.2026 auf 8.99 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 61.08 Prozent verkleinert.
Am Markt war SoftwareONE jüngst 1.96 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu SoftwareONE
Analysen zu SoftwareONE
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.