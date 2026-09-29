SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das SoftwareONE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SoftwareONE-Papier an diesem Tag bei 8.18 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.232 SoftwareONE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 103.55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8.47 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 3.55 Prozent gleich.
Der Marktwert von SoftwareONE betrug jüngst 1.87 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Papiers fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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