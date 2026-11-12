SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SKAN von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86.62 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die SKAN-Aktie investierten, hätten nun 11.545 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 802.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19.76 Prozent.

Der SKAN-Wert an der Börse wurde auf 1.55 Mrd. CHF beziffert. Am 28.10.2021 fand der erste Handelstag des SKAN-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SKAN-Anteils belief sich damals auf 75.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch