SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen SKAN-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SKAN-Aktie betrug an diesem Tag 66.50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die SKAN-Aktie investiert hat, hat nun 150.376 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen SKAN-Anteile wären am 05.08.2026 8’796.99 CHF wert, da der Schlussstand 58.50 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12.03 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete SKAN eine Marktkapitalisierung von 1.29 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SKAN-Aktie lag damals bei 75.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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