SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in SKAN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 01.10.2025 wurde die SKAN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SKAN-Papier an diesem Tag 54.20 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die SKAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.450 SKAN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’304.43 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 30.09.2026 auf 70.70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.44 Prozent angewachsen.
Der SKAN-Wert an der Börse wurde auf 1.51 Mrd. CHF beziffert. Der SKAN-Börsengang fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Die SKAN-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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