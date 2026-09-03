SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr abgeworfen

Das SKAN-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das SKAN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.684 SKAN-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 109.26 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 02.09.2026 auf 64.90 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 109.26 CHF, was einer positiven Performance von 9.26 Prozent entspricht.

SKAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.45 Mrd. CHF gelistet. Am 28.10.2021 wurden SKAN-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des SKAN-Papiers lag beim Börsengang bei 75.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch