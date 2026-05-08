SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012
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08.05.2026 10:03:07
SPI-Wert SKAN-Aktie: SKAN-Dividende verringert sich
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die SKAN-Dividendenauszahlung aus.
Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert SKAN am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.22 CHF vereinbart. So reduzierte sich die SKAN-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 45.00 Prozent. Alles in allem zahlt SKAN 8.99 Mio. CHF an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14.23 Prozent.
SKAN-Qualitätsdividendenrendite
Der SKAN-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 48.20 CHF aus dem SIX SX-Handel. Das SKAN-Papier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SKAN-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die SKAN-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. SKAN verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.42 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 0.52 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von SKAN im SIX SX-Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der SKAN-Aktienkurs haben sich fast gleich entwickelt.
SKAN- Dividendenaussichten
Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0.36 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.74 Prozent steigen.
Kerndaten der SKAN-Aktie
Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens SKAN steht aktuell bei 1.050 Mrd. CHF. SKAN weist aktuell ein KGV von 72.95 auf. 2025 setzte SKAN 333.330 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 0.72 CHF.
Redaktion finanzen.ch
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