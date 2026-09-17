SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die SIG Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27.46 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die SIG Group-Aktie investierten, hätten nun 36.417 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 480.70 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Anteils am 16.09.2026 auf 13.20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51.93 Prozent.

SIG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.05 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch