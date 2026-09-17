SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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|Rentable SIG Group-Investition?
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in SIG Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Die SIG Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27.46 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die SIG Group-Aktie investierten, hätten nun 36.417 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 480.70 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Anteils am 16.09.2026 auf 13.20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51.93 Prozent.
SIG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.05 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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