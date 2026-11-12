SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SIG Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25.68 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 3.894 Anteile im Depot. Die gehaltenen SIG Group-Papiere wären am 11.11.2026 60.36 CHF wert, da der Schlussstand 15.50 CHF betrug. Mit einer Performance von -39.64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von SIG Group betrug jüngst 5.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch