SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SIG Group-Papiers betrug an diesem Tag 8.81 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die SIG Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113.507 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen SIG Group-Anteile wären am 28.10.2026 1’668.56 CHF wert, da der Schlussstand 14.70 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 66.86 Prozent.

Insgesamt war SIG Group zuletzt 5.61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch