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|Profitables SIG Group-Investment?
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29.10.2026 10:02:11
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in SIG Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SIG Group-Papiers betrug an diesem Tag 8.81 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die SIG Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113.507 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen SIG Group-Anteile wären am 28.10.2026 1’668.56 CHF wert, da der Schlussstand 14.70 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 66.86 Prozent.
Insgesamt war SIG Group zuletzt 5.61 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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