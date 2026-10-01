SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das SIG Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Anteile betrug an diesem Tag 8.04 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12.446 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen SIG Group-Anteile wären am 30.09.2026 170.38 CHF wert, da der Schlussstand 13.69 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70.38 Prozent zugenommen.

SIG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch