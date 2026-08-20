SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SHL Telemedicine-Anlage im Blick
|
20.08.2026 16:02:37
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 16.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 613.497 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 656.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.07 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93.44 Prozent verringert.
Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37.57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
16:02
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich: SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI aktuell: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
Analysen zu SHL Telemedicine
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.