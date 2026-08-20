SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 16.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 613.497 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 656.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.07 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93.44 Prozent verringert.

Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37.57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch