SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 10.09.2023 wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SHL Telemedicine-Papier bei 8.55 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’169.591 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (1.07 CHF), wäre das Investment nun 1’251.46 CHF wert. Damit wäre die Investition 87.49 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 39.75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch