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|Profitabler SHL Telemedicine-Einstieg?
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05.11.2026 16:02:21
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde die SHL Telemedicine-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SHL Telemedicine-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8.30 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 120.482 SHL Telemedicine-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 127.71 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 04.11.2026 auf 1.06 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 127.71 CHF entspricht einer negativen Performance von 87.23 Prozent.
Zuletzt verbuchte SHL Telemedicine einen Börsenwert von 39.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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SHL Telemedicine am 05.11.2026
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