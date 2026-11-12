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|SHL Telemedicine-Performance
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12.11.2026 16:02:18
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen SHL Telemedicine-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 19.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 512.821 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie auf 1.01 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 517.95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.82 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 39.72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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SHL Telemedicine am 12.11.2026
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