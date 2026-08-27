SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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27.08.2026 16:02:19
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen SHL Telemedicine-Investment verlieren können.
Das SHL Telemedicine-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.85 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.599 SHL Telemedicine-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (1.07 CHF), wäre die Investition nun 15.62 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 84.38 Prozent.
SHL Telemedicine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39.56 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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