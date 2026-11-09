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|Rentabler SGS SA-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen SGS SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SGS SA-Aktie an diesem Tag bei 79.56 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.569 Anteilen. Die gehaltenen SGS SA-Papiere wären am 06.11.2026 1’281.42 CHF wert, da der Schlussstand 101.95 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 28.14 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 20.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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