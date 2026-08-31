SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SGS SA-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das SGS SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 80.38 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SGS SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.244 SGS SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (93.44 CHF), wäre die Investition nun 116.25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.25 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 18.46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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