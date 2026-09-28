SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75.76 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13.200 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’247.36 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 25.09.2026 auf 94.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.74 Prozent erhöht.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 18.68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch