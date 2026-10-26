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26.10.2026 10:02:25
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die SGS SA-Aktie an diesem Tag bei 73.24 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 136.537 SGS SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 102.75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’029.22 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 40.29 Prozent.
Insgesamt war SGS SA zuletzt 20.32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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