SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 94.50 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10.582 SFS-Aktien im Depot. Die gehaltenen SFS-Anteile wären am 09.11.2026 1’506.88 CHF wert, da der Schlussstand 142.40 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 50.69 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SFS belief sich zuletzt auf 5.47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch