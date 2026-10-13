SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht

Das SFS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.046 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 138.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145.19 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45.19 Prozent.

Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 5.39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch