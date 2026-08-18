SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in SF Urban Properties eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SF Urban Properties-Aktie bei 99.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.010 SF Urban Properties-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 100.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 101.52 CHF wert. Damit wäre die Investition um 1.52 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 336.73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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