SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 86.88 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 115.105 SF Urban Properties-Aktien. Die gehaltenen SF Urban Properties-Aktien wären am 02.11.2026 12’086.05 CHF wert, da der Schlussstand 105.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.86 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 347.11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch