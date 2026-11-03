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|SF Urban Properties-Investment
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 86.88 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 115.105 SF Urban Properties-Aktien. Die gehaltenen SF Urban Properties-Aktien wären am 02.11.2026 12’086.05 CHF wert, da der Schlussstand 105.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.86 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 347.11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SF Urban Properties AG
Analysen zu SF Urban Properties AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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SF Urban Properties am 03.11.2026
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