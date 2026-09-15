SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 15.09.2025 wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98.40 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 10.163 SF Urban Properties-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 100.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’016.26 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.63 Prozent.
Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 334.81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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