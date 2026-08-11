SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SF Urban Properties-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SF Urban Properties-Papier statt. Zur Schlussglocke war das SF Urban Properties-Papier an diesem Tag 84.01 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 119.029 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’021.96 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 10.08.2026 auf 101.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 20.22 Prozent.
Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 338.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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