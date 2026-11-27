Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 81.00 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123.457 Sensirion-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’506.17 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 26.11.2026 auf 77.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.94 Prozent verringert.

Alle Sensirion-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.15 Mrd. CHF. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Sensirion-Aktie auf 45.15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch