Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie gebracht.
Das Sensirion-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 123.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.810 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 77.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.52 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Sensirion belief sich jüngst auf 1.23 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Sensirion-Anteils lag damals bei 45.15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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