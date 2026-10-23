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23.10.2026 10:02:13
SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sensirion-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Sensirion-Aktie investierten, hätten nun 1.667 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 135.83 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 22.10.2026 auf 81.50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 35.83 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Sensirion zuletzt 1.34 Mrd. CHF wert. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Sensirion-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 45.15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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