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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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Frühes Investment 07.08.2026 10:02:29

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Sensirion-Einstiegs gewesen.

Sensirion
76.83 CHF -1.02%
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Am 07.08.2023 wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 75.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.298 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1’041.22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78.30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.12 Prozent gesteigert.

Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.22 Mrd. CHF. Die Sensirion-Aktie wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Sensirion-Papiers lag damals bei 45.15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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