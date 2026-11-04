SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3’500.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.029 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.43 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 03.11.2026 auf 3’130.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.57 Prozent abgenommen.

Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 313.24 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch