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|Schweizerische Nationalbank-Performance im Blick
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3’500.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.029 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.43 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 03.11.2026 auf 3’130.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.57 Prozent abgenommen.
Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 313.24 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank
Analysen zu Schweizerische Nationalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Schweizerische Nationalbank am 04.11.2026
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