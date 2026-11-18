Vor 5 Jahren wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4’970.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.012 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 3’070.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’177.06 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 38.23 Prozent gleich.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 306.77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch