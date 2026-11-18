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|Schweizerische Nationalbank-Performance im Blick
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18.11.2026 10:02:06
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4’970.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.012 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 3’070.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’177.06 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 38.23 Prozent gleich.
Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 306.77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Schweizerische Nationalbank am 18.11.2026
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