SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schweizerische Nationalbank-Anteile bei 5’220.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Schweizerische Nationalbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.916 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 5’881.23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3’070.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41.19 Prozent.

Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 307.97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch